Fertigung von Prothesen in Sierra Leone Neuenhausenerin hilft Bürgerkriegsopfern

Neuenhausen · Die 24 Jahre alte Paulina Becker machte sich mit einer Gruppe aus Aachen auf den Weg in das bitterarme Land in Westafrika, um ehrenamtlich zu helfen. Was genau ihre Aufgaben waren und was sie erlebte.

21.03.2024 , 14:09 Uhr

Paulina Becker aus Neuenhausen mit einigen Menschen aus Sierra Leone, denen mit der Fertigung von Prothesen geholfen werden konnte. Foto: Becker

Von Ursula Wolf-Reisdorf