Jugendtheater in Grevenbroich : Die Jugendtheatergruppe „No.Name“ löst sich endgültig auf

Die Jugendtheatergrupe „No.Name“ gehört der Vergangenheit an, im Jahr 2010 war sie ins Leben gerufen worden. Foto: Theater No Name/Theatergruppe No Name

Grevenbroich Die freie Jugendtheatergruppe No.Name, die 2010 als Abiturprojekt in Grevenbroich entstand und viele Jahre jährlich eine Eigenproduktion aufführte, ist endgültig Geschichte. Spielleiter Marius Panitz und Werner Alderath teilen mit, dass die Gruppe aufgelöst sei. Die Zahl der Jugendlichen, die bei den Stücken mitmachte, war stark gesunken, und dann kamen die Einschränkungen durch Corona hinzu. So ganz werden Panitz und Alderath der Bühne aber nicht den Rücken kehren.

So ganz werden Panitz und Alderath der Bühne aber nicht den Rücken kehren. Als die beiden 2010 die Theatergruppe No.Name gründeten, war ihnen selbst nicht bewusst, wie lange sie dieses Projekt begleiten sollte. „Wir spielten zu dieser Zeit selbst Schultheater und wollten die Perspektive einmal wechseln und uns als Spielleiter ausprobieren“, erinnert sich Alderath, der mittlerweile neben seinem Hauptberuf in der Chemiebranche freiberuflich als Theaterpädagoge tätig ist. Nun blicken die beiden auf eine stolze Sammlung verschiedenster Theaterstücke zurück, die sie gemeinsam mit Grevenbroicher Jugendlichen inszenierten. Basis der Stücke waren immer die autobiografischen Geschichten der jungen Teilnehmer. geachtet wurde auf eine ausgewogene Mischung etwa aus Humor und Ernsthaftigkeit, Sprech- und Tanztheater.

„2020 war dann eine Zäsur“, sagt Panitz, heute Lehramtsreferendar an einem Gymnasium in Wuppertal. „Auch uns stellte die Corona-Pandemie vor unlösbare Probleme. Kurz vor der Premiere unseres zehnten Stückes Zettland im März 2020 brach der erste Lockdown über uns herein, und wir konnten nicht mehr vor Publikum auftreten“. Die Jugendlichen, die zu dieser Premiere die Bühne hätten stürmen sollen, machten in jenem Schuljahr ihr Abitur und standen nach der Wiedereröffnung von Spielstätten nicht mehr zur Verfügung. An nachfolgenden Generationen haperte es dann.