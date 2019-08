Junge Sänger auf Chortournee : Grevenbroicher Jugendliche singen unter dem höchsten Kirchturm der Welt

Grevenbroich Von einer erlebnisreichen Reise kehrte jetzt die Jugendkantorei der Evangelischen Kirchgemeinde zurück: Die nunmehr 21. Chortournee führte die jungen Sänger aus Grevenbroich in den Süden – und zwar in die größte evangelische Kirche Deutschlands, das Ulmer Münster.

Kein geringerer als der Dekan des Münsters hielt den Hauptgottesdienst, den die Jugendlichen mit Motetten des Barock, Sätzen aus Kantaten Bachs, aber auch mit einigen modernen Choralvorspielen und Liedbegleitungen bereicherten. Ernst-Wilhelm Gohl war als Kind selbst Chormitglied, und zwar im Kinderchor seines Vaters, des Pfarrers und Kindermusical-Komponisten Ulrich Gohl, von dem die Jugendkantorei und auch der Kinderchor schon zahlreiche Musicals aufgeführt haben. So nahm Dekan Gohl die Grevenbroicher begeistert in die Liturgie auf und stellte sich am Ende, gemeinsam mit dem Ersten Münsterorganisten Johannes Wieland, mit dem Chor zum Gruppenfoto vor dem Passions-Portal des Ulmer Münsters.