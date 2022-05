Jugendferienwerk Grevenbroich : Noch Restplätze für Ausflüge und Freizeiten

Grevenbroich Das Jugendferienwerk organisiert wieder diverse Aktionen und Freizeiten für diesen Sommer. Manche sind schon ausgebucht. Wir verraten, für welche Aktionen Eltern ihre Kinder noch anmelden können. Eine startet bereits dieses Wochenende.

Treffpunkt ist am Sonntag um 9.30 Uhr am Pfarramt in Neu-Elfgen, An St. Georg 1. Snacks und Getränke sind selbst mitzubringen. Die Gruppe ist gegen 16 Uhr wieder da. Eine Teilnahme ist ab fünf Euro möglich, Eltern können aber als „soldiarischen Beitrag“ auch mehr zahlen. Die Anmeldung erfolgt übers Internet. Für das traditionelle Sommerlager mit 80 Teilnehmern geht es in der fünften und sechsten Ferienwoche ins österreichische Saalbach-Hinterglemm. Dort wollen die Teilnehmer zwei aufregende Wochen verbringen. Es ist allerdings genauso wie das Sommercamp, welches in der ersten Ferienwoche der Sommerferien in und um das Pfarrheim in Elfgen stattfindet, bereits ausgebucht. Plätze gibt es noch für das Pfingstlager, welches am Pfingstwochenende, 3. bis 6. Juni, für drei Übernachtungen in Rheinbach bei Bonn stattfindet. Der Anmeldebeitrag liegt bei 110 Euro und ist für Kinder von sechs bis zwölf Jahren geeignet.