Jugendferienwerk Grevenbroich Ferien-Aktionen stark gefragt – bei Segeltörn noch Plätze frei

Das Jugendferienwerk der katholischen jungen Gemeinde Grevenbroich verzeichnet eine enorme Nachfrage nach Ferienfreizeiten. Bereits zwei Monate nach dem Anmeldestart sind die größten Aktionen des Ferienwerks so gut wie ausgebucht: Für das Pfingstlager in Bergneustadt und das Sommerlager in Pockau sowie für die Stadtranderholung in Elfgen sind nur noch jeweils drei Plätze frei – für Kinder, die in das Bildungs- und Teilhabeprogramm fallen beziehungsweise aus finanziell schwächer aufgestellten Familien stammen. „In den vergangenen Jahren waren wir durch Corona etwas eingeschränkt. Jetzt sind die Freizeiten wieder schneller ausgebucht“, sagt Johanna Giesa, pädagogische Leiterin beim Jugendferienwerk. Zum Start der Anmeldephase im November sei die Webseite des Ferienwerks pro Tag bis zu 6000 Mal aufgerufen worden.