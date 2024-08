Kultur in Grevenbroich So lockt das Café Kultus internationale Musiker nach Grevenbroich

Wenn richtig viel Andrang herrscht, passen bis zu 50 Leute ins Kultus, das Jugend- und Kulturcafé der katholischen Jugendagentur. Und das kann schon mal vorkommen, denn nicht selten beehren den Ort internationale Musik-Acts, die in ihrer Heimat, den USA zum Beispiel oder Australien, längst keine Newcomer mehr sind. So wie zum Beispiel das folkige Nomaden-Duo „Genna and Jesse“, das vor zehn Jahren im Kultus sein allererstes Europa-Konzert spielte. Oder die australische Singer-Songwriterin Lucy Garland, die am Freitag, 16. August, in Grevenbroich zu Gast sein wird. Wie lockt das Café die Künstler, die so von so weit herkommen – teilweise aus Übersse – nach Grevenbroich?