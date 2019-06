Südstadt : Jürgen Dolfen wird neuer König in der Südstadt

Jürgen und Simone Dolfen, das neue Kronprinzenpaar. Foto: Dieter Staniek

Südstadt Die königliche Nachfolge in der Gemeinschaft der Südstadt ist geregelt. Neuer Kronprinz ist Jürgen Dolfen. Der 44-Jährige war beim Königsvogelschießen am letzten Tag des Schützenfests in der Südstadt der einzige Bewerber für das königliche Amt.

Jürgen Dolfen gehört seit 1992 den Schill’schen Offizieren an. Er wird zusammen mit Simone Dolfen die Schützen als Königspaar repräsentieren.

Auch der künftige Jungschützenkönig steht nach den Vogelschüssen fest: Tobias Zimmer (22) vom Jägerzug „Frisch voran“.

(NGZ)