Betreiber sind RWE, NEW und die Stadt Jüchen Windpark am „Tagebau-Highway“ erzeugt ab sofort grünen Strom

Am Montagmorgen war es an der „Tagebau-Autobahn“ ausnahmsweise mal nicht windig: typisch Vorführeffekt. Die sechs 238 Meter hohen Windkraftanlagen, die den Windpark Jüchen an der A44n bilden, standen zur offiziellen Inbetriebnahme folglich still. An stürmischeren Tagen der vergangenen Wochen war aber auch aus Richtung Grevenbroich schon gut zu beobachten, wie sich alle Rotoren im Wind drehten – endlich.