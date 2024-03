Sport in Jüchen Stadtsportverband ehrt 139 Sportler auf einen Schlag

Die letzte Sportlerehrung hatte 2020 stattgefunden. Am Samstag gab es endlich wieder eine Neuauflage. In der Peter-Giesen-Halle wurden Ehrungen für die Jahre 2021 bis 2023 vorgenommen. Insgesamt gab es 139 zu Ehrende. Ziemlich genau ebenso viele Menschen schauten sich die Sportlerehrung, die als Spiel- und Sport-Show konzipiert war, an. Die Veranstaltung war kurzweilig, sie dauerte keine zwei Stunden. Die Stadt und der Stadtsportverband hatten bewusst auf lange Reden verzichtet. Dabei waren prominente Persönlichkeiten in die Peter-Giesen-Halle gekommen wie Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, Kreisdirektor Dirk Brügge, der Landtagsabgeordnete Lutz Lienenkämper sowie der Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling. Lediglich der Stellvertretende Bürgermeister Stefan Justen hielt eine kurze Ansprache.