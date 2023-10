Bürgerstiftung Jüchen Serin Alma und Bilsen Atmis erhalten Engagement-Preis

„Mit ihrem Einsatz fördern sie soziale Gerechtigkeit, den kulturellen Austausch zwischen den türkischen und den deutschen Bürgerinnen und Bürgern in Jüchen – und sorgen damit für eine lebenswerte Zukunft“, sagte Jürgen Drossert, Vorsitzender des Vorstands der Bürgerstiftung, in der Laudatio. „Das Ereignis am 11. September 2001 in New York war der Auslöser für sie, etwas zu bewegen.“ 2003 wurde in Hochneukirch, wo die beiden Frauen leben, der Türkisch-Deutsche Freundeskreis gegründet. Erklärtes Ziel war es, Sitten und Gebräuche des jeweils Anderen kennen und verstehen zu lernen durch einen regen Kulturaustausch, und damit die gegenseitige Toleranz zu fördern. 2006 wurde aus dem Freundeskreis ein eingetragener Verein. Serin Alma ist die Vorsitzende, Bilsen Atmis ihre Stellvertreterin. Jürgen Drossert nannte Beispiele für das überragende Engagement: Sowohl auf dem Heimatfest Hochneukirch, bei Jüchen Bunt, dem Familienfest auf dem Dycker Feld als auch auf dem Stadtfest in Jüchen ist der Verein präsent. Bürgermeister Harald Zillikens reagierte auf die enorme Dankbarkeit der Preisträgerinnen: „Wir müssen uns bei euch bedanken.“ Und weiter: „Ich kenne euch schon, bevor ich Bürgermeister geworden bin und habe ganz großen Respekt vor dem, was ihr tut.“ Die beiden Schwester stammen aus Adana, das von dem großen Erdbeben Anfang des Jahres betroffen war. Der Freundeskreis hatte einen Hilfstransport mit zwei voll beladenen Lkw organisiert. Die Spendenbereitschaft aus der Bevölkerung war enorm.