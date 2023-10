Weihnachtliche Musik in Schloss Dyck „Palm Concertino“ gibt zwei Konzerte im Hochschloss

Aufs Weihnachtsfest musikalisch einstimmen will der Verein Freunde & Förderer von Schloss Dyck mit zwei Weihnachtskonzerten im Festsaal des Hochschlosses am 14. und 15. Dezember, bei denen das „Palm Concertino“ im Schloss gastiert. Mit dem Gründer Professor Stefan Palm verbindet die Freunde & Förderer eine fast 20-jährige Partnerschaft. Palm war 16 Jahre Marienkantor in Neuss, bis er 2015 zum Rektor der Hochschule für Kirchenmusik in Rottenburg am Neckar ernannt wurde. Der Professor für Orgel ist zugleich ein international bekannter Pianist und Cembalist. Das „Palm-Concertino“, ein Freundeskreis aus Musikern, präsentiert am 14. und 15. Dezember ein stimmungsvolles Programm in der Besetzung mit drei Violinen, Viola, Violoncello, Kontrabass und Cembalo. Aufgeführt werden das Violakonzert c-Moll von Johann Christian Bach, jüngster Sohn von Johann Sebastian, das erste Cembalokonzert d-Moll von Johann Sebastian Bach, das Weihnachtskonzert von Arcangelo Corelli und das Violinkonzert d-Moll des 13-jährigen Felix Mendelssohn. „Es sind erlesene musikalische Beiträge, die Professor Palm ausgewählt hat“, sagt Vereinsvorsitzende Birte Wienands. Der Ticketpreis beträgt 50 Euro. Die Konzerte beginnen um 18 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Parkeintritt ist inbegriffen. Um Anmeldung unter www.schlossdyck.de oder unter 02182 8275505 wird gebeten. Tickets gibt es auch an der Schlosskasse.