Energiewende in Jüchen Norden der Stadt soll frei von Windrädern bleiben

Um diese geplanten Nutzungen zu ermöglichen will die Stadt Jüchen den Regionalrat bitten, die westlichen Grenzen der Windanlagen in Richtung der neuen Autobahn 44 zu verschieben. Denn teilweise betrage der Abstand vom künftigen Seeufer zur Autobahn nur 1000 Meter, in denen alle geplanten Nutzungen stattfinden sollen. Etwas mehr Platz für die Gestaltung der Folgelandschaften nach dem Tagebau wären laut Bürgermeister hilfreich.