Künstlerin Margarete Schopen-Richter aus Grevenbroich Der Verlust des Dorfes inspiriert bis heute Kunst und Literatur

Eine Generation von Menschen rund um den Braunkohletagebau vereint bis heute das gemeinsame Schicksal: Sie haben die Orte ihrer Kindheit bis zu ihrem Erwachsenenleben und damit ihre Heimat verloren. Die Bewältigung dieses Schicksals inspiriert aber zwei bekannte Künstlerinnen bis heute: Inge Broska mit ihrem Hausmuseum in Hochneukirch und Margarete Schopen-Richter mit ihrer Sammlung und ihrem Hausatelier in Grevenbroich. Letztere hat jüngst den Preis der Schweizer Stiftung „Kreatives Alter“ in der Sparte Literatur/Biografie erhalten. Denn sie ist auch zur Schriftstellerin geworden.