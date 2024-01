Hochzeitsmesse in Jüchen Alles für den schönsten Tag des Lebens im Haus Katz

Von 10 bis 17 Uhr können sich angehende Brautpaare von Anzügen und Brautkleidern über Dekorationen bis hin zu Themen wie Styling, Musik, Speisen und vielem mehr inspirieren lassen. Haus Katz an der Alleestraße bietet dafür nicht nur eine stimmungsvolle Kulisse. Das historische Gebäude ist einer der drei Orte in Jüchen, an denen das doppelte „Ja“ vor dem Standesbeamten oder der Standesbeamtin möglich ist. Die beiden anderen sind im Schloss Dyck und im Petrussaal des Nikolausklosters.