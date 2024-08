Ernährungsberaterin aus Jüchen gibt Tipps So bleibt der Körper an heißen Tagen cool

Info

Sonnenbrand Ist die eigene Haut schnell anfällig für einen Sonnenbrand, kann das ein Zeichen für einen Mineralienmangel sein. Das heißt, das zu wenig aktives Vitamin D im Körper ist, was wiederum durch einen Magnesiummangel bedingt sein kann. Magnesium sorgt dafür, dass das Sonnenvitamin richtig wirkt, während Vitamin D von innen vor der Sonne schützt.

Sonnenschutz Wer sich von innen vor den Einstrahlungen der Sonne schützen will, sollte sich antioxidantienreich, also mit viel Vitamin C, ernähren. Gute Lieferanten sind da vor allem oranges und lila Obst und Gemüse, weil diese zusätzlich viel Beta-Carotin enthalten, was ebenfalls vor den UV-Strahlen schützt.