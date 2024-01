„Stadtentfalter Jüchen GmbH“ gegründet Eine neue Gesellschaft für die Wärmewende

Gas, Pellet-Heizung oder Luftwärmepumpe? Viele Hausbesitzer stehen bei der Frage nach der künftigen Heizung vor einer schwierigen Wahl. Den Eigentümern von rund 100 geplanten Wohneinheiten in Otzenrath wird die Entscheidung abgenommen werden: Die Ressourcenschutz-Siedlung Otzenrath-Süd soll mit einem nachhaltigen Nahwärmenetz komplett mit erneuerbaren Energien versorgt werden – unter anderem mit Geothermie. Für die Realisierung hat die Stadt Jüchen jetzt zusammen mit der NEW-Gruppe die Stadtentfalter Jüchen GmbH gegründet, die neue Wärme- und Quartierslösungen in Jüchen planen und umsetzen sollen. Anteilseigner sind je zur Hälfte die Kommune und NEW Smart City. Kaufmännischer Geschäftsführer ist Marco Mertens (NEW), technischer Geschäftsführer Maximilian Hampel, Leiter des Amtes für öffentliche Infrastruktur der Stadt.