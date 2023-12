Die Kripo ermittelt Einbrecher hebeln Terrassentür auf

In eine Doppelhaushälfte an der Martinusstraße drangen Einbrecher am Mittwoch, 20. Dezember, ein. Sie hatten die Terrassentür aufgehebelt. Ihre Beute aus dem Haus besteht, wie die Polizei berichtet, aus Geld und aus Elektrogeräten. Die Tatzeit liegt zwischen 9.50 und 18.30 Uhr. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.