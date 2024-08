Schloss Dyck in Jüchen Sommerzauber im Schloss: Ein Fest für Sinne und Gaumen

Ein Hingucker von der Orangerie aus betrachtet war die lange Tafel, die wieder sehr, sehr liebevoll und geschmacksicher dekoriert worden war mit rosafarbenen Kerzen und kleinen Glasgefäßen mit Blumen drin. Die weiße Tischdecke bestand nicht aus Stoff, sondern aus abwaschbarem Kunststoff. Etliche Liegestühle luden dazu ein, die Seele baumeln zu lassen und wer die Augen schloss, fühlte sich in die Alpenwelt versetzt: Das lag an den sieben Alphornbläsern, die ihren meterlangen Instrumenten die so typischen Klänge entlockten. Sie hatten vor allem traditionelle Stücke im Repertoire, die neu arrangiert worden waren. Wer vor allem wegen der Musik gekommen war, musste aufpassen, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Während am Samstagmittag auf der Parkbühne die Cologne Jass Society mit New Orleans Jazz auftrat, ertönten auf der Schlossbühne Klezmerklänge von Tovte. Die kürzeste Anreise hatte die Big Band Jüchen mit Jazz-Standards und mehr.