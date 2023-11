Etatberatungen in Jüchen CDU trägt Steuererhöhungen für den Haushalt 2024 mit

Ein klares Statement gibt Broisch für die circa 23 Millionen Euro teure Zusammenlegung der Gesamtschule an der Stadionstraße ab. Gedankenspiele, angesichts der Kosten auf die Zusammenlegung zu verzichten, kommen nicht zum Tragen. „Wir halten an den Ratsbeschlüssen fest“, betont Broisch. Allerdings sollten Möglichkeiten genutzt werden, etwa durch modulare Bauweise bei Schulen Kosten zu senken. Die Rettungs- und Polizeiwache an der Kelzenberger Straße soll wie geplant errichtet werden. „Wichtig ist, dass die Projekte durch die Vermietung für uns kostenneutral sind.“ Für das Bürgerhaus Gierath sollen nur Planungskosten eingesetzt werden: „Für den Bau mit eigenen Mitteln sehen wir keine Chance, wir brauchen Zuschüsse. Wir sollten aber mit der Planung bereit sein, wenn diese fließen sollten“, so Broisch.