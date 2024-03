Zillikens kommt Pflicht nach Bürgermeister zeigt dem Rat seine Nebentätigkeiten an

Hinzu kommen Aufgaben in weiteren Gremien, etwa im Stiftungsrat Schloss Dyck oder bei der Sparkassenstiftung. Zillikens ist auch dabei, wenn der Regionalbeirat der NEW AG oder die Gesellschafterversammlung der NEW Umwelt GmbH tagt. Gleich in mehreren Gremien ist der Jüchener Bürgermeister beim Städte- und Gemeindebund NRW vertreten: im Präsidium, im Hauptausschuss sowie in weiteren Ausschüssen.