Jubiläum in Grevenbroich : Seit zehn Jahren wird am Hammerwerk heiß gemangelt

Grevenbroich Ein Umzug ist immer ein Schritt ins Unbekannte. So war es, als das Team der Heißmangel vor zehn Jahren vom Haupthaus der Varius Werkstätten in Hemmerden ans Hammerwerk nach Grevenbroich zog.

„Es war schon eine riesige Veränderung, alles war komplett neu hier, wir mussten uns alle erst einmal zurechtfinden, aber das haben wir dann schnell geschafft“, erinnert sich Sabine Mostert, die als Gruppenleiterin in der Heißmangel (ehemals WfB Hemmerden) beschäftigt ist. Die alten Räume wurden für den Ausbau des Heilpädagogischen Arbeitsbereichs gebraucht. In der Heißmangel arbeiten heute 17 Menschen mit einer Beeinträchtigung. Neben Sabine Mostert kümmert sich auch Michaela Fikus als Gruppenleiterin darum, dass in der Mangel alles glatt läuft. „Natürlich sind wir kein ganz normaler Betrieb wie jeder andere, die Mitarbeiter brauchen unsere Unterstützung “, sagt Michaela Fikus. „Dennoch haben wir einen sehr hohen Anspruch an unsere Arbeit und erfüllen ihn auch – das schätzen unsere Kunden sehr.“ Die Heißmangel hat inzwischen 5000 Kunden in ihrer Datenbank, am Tag werden etwa 100 Körbe mit Wäsche verarbeitet.Das bedeutet: Wäsche einfeuchten, recken, mangeln, falten. Die Kunden sind zu einem großen Teil Privatkunden. Zudem bringen auch Hotels oder Gaststätten ihre Tischdecken und Bettwäsche. „Es gab mal die Befürchtung, dass es immer weniger Bedarf für gemangelte Wäsche geben wird, das können wir nicht bestätigen. Es kommen sogar verstärkt junge Kunden zu uns“, erzählt Michaela Fikus.