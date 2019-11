Ortsumgehung L 361n : Jubel und Kritik bei Initiativen und Parteien

Grevenbroich CDU hält an L361n fest. Kaiser: „Unterstützung der Grünen für Krützen würde mich nicht wundern.“

Bei den L361n-Gegnern dürften die Sektkorken geknallt haben nach der Ankündigung von Bürgermeister Klaus Krützen und SPD, das Bauprojekt fallen zu lassen. „Das ist das, was wir erreichen wollten“, sagte Janine Heinze von der Initiative „Nein zur L 361n“. „Wir sind begeistert. Das ist ein beachtlicher Akt, seine Meinung zu ändern“, erklärte Dirk Schimanski,Vorsitzender von „Rettet die Erftaue“ Stellvertretender Vorsitzender Lothar Rübsam ergänzte, dass die Entscheidung über den Bau zwar beim Land, nicht bei der Stadt liege. Doch er geht davon aus, dass die 361n kaum noch Chancen habe, wenn sie nicht von einer Ratsmehrheit getragen werde.

Auch die Grünen sehen gute Chancen, „mit gemeinsamen Initiativen die L 361n zu verhindern. Für seinen Mut verdiene Krützen „größten Respekt“, sagt Sprecher Peter Gehrmann. Die „jahrelange Arbeit der Bürgerinitiative für den Erhalt der Erftauen wird damit zu einer Erfolgsgeschichte“. Gehrmann sieht nun gute Chancen für eine „nachhaltige Verkehrswende“. Bürgermeister Krützen „hat in den letzten Wochen dem Ausbau des Schienennetzes deutlich Priorität gegenüber dem Straßenbau eingeräumt.“

Ort Forum der Evangelischen Kirche in Kapellen, Sankt-Johannis-Straße 9

Versammlung Nach seiner Ankündigung zur L 361 lädt Bürgermeister Klaus Krützen zu einer Bürgerversammlung am Donnerstag, 28. November, 18 Uhr, ein.

Bahnt sich da eine intensivere Kooperation zwischen SPD und Grünen an, die bislang keinen Bürgermeisterkandidaten benannt haben? Zu einer weitergehenden Zusammenarbeit oder Unterstützung des Bürgermeisterkandidaten Klaus Krützen äußerte sich Gehrmann nicht. Aber: „Unsere Position war immer, dass wir nur einen Kandidaten unterstützen, der die L 361 ablehnt“, betonte er.

„Es würde mich nicht wundern, wenn demnächst auch die Unterstützung von Bündnis 90/Die Grünen für Klaus Krützen verkündet wird“, erklärte Wolfgang Kaiser, Vorsitzender der CDU-Fraktion. Die CDU halte „weiter an der L 361n fest“. Kaiser hätte erwartet, dass der Bürgermeister zumindest die Umweltverträglichkeitsprüfung abwartet“. Der Rhein-Kreis Neuss hat für Straßen.NRW die Planung übernommen. Mit den Ergebnissen der Verkehrsgutachten und umweltfachlichen Untersuchung, beide wurden in Auftrag gegeben, wird in der zweiten Jahreshälfte 2020 gerechnet. Vom Kreis war keine Stellungnahme zu Krützens Entscheidung zu erhalten.