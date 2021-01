Jennifer Jansen aus Grevenbroich : BBZ-Schülerin schreibt Buch für Kinder

Grevenbroich Die 22-Jährige hat jetzt ihr erstes Kinderbuch veröffentlicht. Ihr Ziel: Kindern die Bedeutung von Freundschaften und Nachhaltigkeit näherbringen.

Das Buch richtet sich an Kinder ab vier Jahren. Das wird auch in der technischen Umsetzung der Bilder deutlich. Die Fingerprint-Technik – also das Auftragen der Farbe durch Fingerabrücke – ist eine sehr unmittelbare Form der Bildgestaltung und wird deshalb in vielen Kindertagesstätten angewendet. Der Unterricht bei Monika Hansen hat das Talent von Jennifer Jansen offenbart. Im Rahmen einer Projektarbeit zum Gestalten von Bilderbüchern konnte sie auf ihre Erfahrungen zurückgreifen. Aber sie bleibt auch bescheiden und hebt hervor, es seien „viele schöne Bücher in der Klasse“ entstanden. Dass sie ihr Buch zunächst als E-Book veröffentlicht hat, liegt an den hohen Produktionskosten für eine gedruckte Auflage und dem damit verbundenen Investitionsrisiko. Sie hat zwar schon Kontakt mit einem interessierten Verlag, aber sie möchte erst mal die Reak­tionen auf das E-Book abwarten.