Lernen in Grevenbroich : Jedem Schüler sein Tablet

Meinung Grevenbroich Die „Kreidezeit“ ist an vielen Schulen vorbei. Die Zahl von Tablets und Laptops im Unterricht steigt. Klar, die Digitalisierung in Schulen geht zu langsam voran, hält mit der Entwicklung in Wirtschaft und Privatleben nicht Schritt.

Von Carsten Sommerfeld

Die Millionen-Beträge, die der Stadt zur Verfügung stehen, lassen hoffen, dass sich dies bessert. Weitere Investitionen dürften aber nötig sein, der jetzige Schlüssel von einem Tablet für je fünf Schüler ist nicht praktikabel. Wenn Jugendliche den Umgang mit digitalen Medien lernen sollen, benötigt jeder ein Gerät. Das Pilotprojekt am Pascal, eine ganze Stufe mit Tablets auszustatten, ist ein wegweisender Schritt. Wichtig ist, dass keine Familie wegen des Geldes außen vor bleibt, eine digitale Zwei-Klassen-Gesellschaft darf es nicht geben.