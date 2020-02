Jecke in Grevenbroich : Wo sind denn hier die Möhne ?

Grevenbroich Pfauenfedern kitzeln verflixt in der Nase. Da tröstet es nur wenig, dass mit Dieter I., bürgerlich Korte, ein echter Prinz vor einem steht; der der Grielächer aus Orken, der sich mit seinem Amtskollegen Stefan Bechtel aus Gustorf die jecken Stichworte zuwirft.

Die Damen und Herren der städtischen Verwaltung haben sich für eine einheitliche Kostümlinie entschieden: Der Krake war das Vorbild. Für die rot-weißen Gewänder ebenso wie für diesen bürgermeisterlichen Kalauer: „Wir in der Verwaltung arbeiten eben mit acht Armen.“ Der Protokollant notiert an dieser Stelle höfliches Gelächter.Dass das harmonische Verhältnis zwischen Bürgermeister Klaus Krützen und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke in der Rede des Stadtoberhaupts gleich mehrfach für Lacher sorgt, versteht sich von selbst. Krützen nutzt die Chance, Petrauschke durch den Kakao zu ziehen, mit Freude. Herzerfrischend: Ben Fienitz und Hannah-Marie Schwarz, die als Kinderprinzenpaar von Gustorf den Großen ihre Orden um den Hals legten. Überhaupt wurde karnevalistisches Ehren-Metall in Fülle ausgetauscht. Dann verabschieden sich alle mit viel Helau. In Orken zieht am Samstag der Zug, in Hemmernden am Sonntag und Rosenmontag rufen Gustorf und Allrath die Jecken.