Tanzsport in Grevenbroich : Jazz-Tänzerinnen suchen Mitstreiter

Hemmerden Zwar sehen sich die Tänzerinnen aus Hemmerden bloß ein Mal in der Woche, sind aber über den Sport hinaus dickste Freundinnen. In 25 Jahren haben sie einiges erlebt. Jetzt sind sie auf der Suche nach neuen Mittänzerinnen.

Die 36-Jährige, in ihrem Brotberuf in einem Wohnhaus für geistig und körperlich behinderte Menschen tätig, ist so etwas wie die Trainerin. „Seit meinem fünften Lebensjahr tanze ich“, über die Jugendkunstschule, wo sie Melanie Helbig begegnete, fand sie nach Hemmerden, „der Rest ist Geschichte“. Auch Jennifer Hoppe (27), Verwaltungsangestellte, ist inzwischen 13 Jahre dabei. „Wir sind gemeinsam durch manchmal traurige, vor allem unglaublich lustige Zeiten gegangen“, resümieren beide Frauen die gemeinsame Zeit. „Es ist bei uns ein ganz besonderes Miteinander. Wir sind weniger diszipliniert, dafür um so fröhlicher“, lachen sie. Klar wird systematisch geübt, immer samstags, wenn die inzwischen verbleibenden sechs Frauen zum Training zueinander finden. Schließlich sind „gut getanzte Choreografien bei Auftritten“ immer ein Ziel. So wie in besten Zeiten, als bei der Teilnahme der Stadtmeisterschaften prompt der dritte Platz erreicht wurde. Oder wie vor sechs Jahren, als zu Ehren des Bürgerschützen-Königspaars mal eben ein Flashmop inszeniert wurde. „Wir sind mehr Show als Punktesammler“, erzählen die Jazztänzerinnen über die Freude, wenn der „Funke beim Publikum überspringt.“ Akkuratesse interessiert da weniger. Auch der Faktor „Spaß“ spielt eine Rolle, von 1998 bis 2003 trat die Formation zu Karneval in Kapellen auf. „Und wir teilten uns mit dem Männergesangverein einen Aufenthaltsraum.“ In dem die jungen Frauen sich ihre Kostüme anzogen, „da standen wir dann in Unterwäsche und die 70-plusser staunten nicht schlecht“.