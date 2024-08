Brauchtum in Grevenbroich Neues Jahrbuch macht Lust auf das große City-Schützenfest

Der Bürgerschützenverein Grevenbroich hat soeben sein neues Jahrbuch herausgegeben. Der in 5000 Exemplaren gedruckte Band ist ab sofort bei Geldinstituten und in den Geschäften der Innenstadt erhältlich. Das Buch will auf 320 farbigen Seiten ordentlich Lust aufs nahende Schützenfest machen.