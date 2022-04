Jägercorps 1924 Wevelinghoven : Große Party zum Tanz in den Mai geplant

Die Wevelinghovener wollen am 30. April einen Maibaum setzen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Wevelinghoven Das Leid der Menschen in der Ukraine wollen die Jäger nicht ignorieren: Sie wollen Spenden sammeln – auch für die Flüchtlinge in Grevenbroich. Wir nennen die Details zur Veranstaltung und verraten, wo es Karten gibt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Jägercorps 1924 Wevelinghoven möchte am Samstag, 30. April, einen „normalen“ Tanz in den Mai ausrichten: Das Corps plant eine große Party mit Mallorca-DJ Andy Luxx im Festzelt auf dem Marktplatz. Ehe die Sause dort um 19 Uhr beginnt, soll auf dem Marktplatz der Maibaum gesetzt werden – eine Tradition in der Gartenstadt. Treffpunkt ist dort um 18 Uhr. Im Vorfeld werden Mitglieder des Jägercorps den großen Baum mit der Hilfe örtlicher Landwirte aufrichten.

Eine Party in einer Zeit zwischen Corona-Lockerungen und den schrecklichen Bildern vom Krieg in der Ukraine, die auch die Grevenbroicher erreichen: Wie Eric Bolz vom Corps mitteilte, hat sich der Vorstand die Entscheidung für die Veranstaltung nicht leicht gemacht. „Im ersten Moment dachten wir: Es fühlt sich nicht richtig an, sich auf eine Party zu freuen“, sagt Corps-Vorsitzender Nikolai Dohlen. Der Vorstand entschied sich dennoch für die Veranstaltung. „Das Gefühl und die Argumente haben überwogen, dass das Leben weitergehen muss, gerade nach der zweijährigen Entbehrung von größeren Veranstaltungen“, sagt Vize Theo Kremer.

Das Geschehen in der Ukraine wollen die Jäger aber nicht einfach ignorieren. Am Eingang wollen sie Spenden sammeln. Ein Teil soll das Leid der Menschen in der Ukraine lindern, wie Bolz mitteilte. Der andere Teil soll geflüchteten Menschen aus der Ukraine in Grevenbroich helfen. Feiern bei gleichzeitiger Solidarität – dieser Weg scheint den Jägern der Beste.

Das Corps freut sich auf zahlreiche Gäste, auf das Klönen, auf das Feiern zum Tanz in den Mai. DJ Andy Luxx mit Schwerpunkten im Schlager-, Party- und kommerziellen Discobereich soll das Zelt „zum Kochen bringen“. Der Karten-Vorverkauf hat bereits begonnen. Erhältlich sind Karten bei Harry Plotter an der Rudolf-Diesel-Straße, bei Tank Schäfer an der Nordstraße sowie bei Lotto Burbach am Marktplatz und An der Zuckerfabrik. Der Vorverkaufspreis liegt bei je neun Euro, an der Abendkasse gibt es Karten zu je zehn Euro.

(NGZ)