Eröffnung in Grevenbroich : Neuer Herren-Salon mit Promi-Faktor

Ivan Elia (re.) und Amen Kanout wenige Tage vor der Eröffnung von „Ivans Barbershop“ in Grevenbroich. Fünf Bedienplätze stehen für Kunden zur Verfügung. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich An der Kölner Straße in der Fußgängerzone soll in wenigen Tagen „Ivans Barbershop“ eröffnen. Der Namensgeber ist kein Unbekannter: Er frisiert mitunter die Fußballer von Borussia Mönchengladbach.