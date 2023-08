Überraschung im Grevenbroicher Stadtrat Bürgermeister will auf Schützen-Votum zu Kirmesplatz-Verlagerung warten

Um eine Basis für weitere Planungen zur Neugestaltung des Flutgrabenquartiers zu schaffen, wollten die Grevenbroicher Politiker eigentlich schon am 8. August im Fachausschuss über die Verlagerung des Festplatzes auf das ehemalige Gelände des Bauhofs entscheiden – unter Vorbehalt des noch ausstehenden Votums der Grevenbroicher Bürgerschützen. Kostenpflichtiger Inhalt Weil die UWG aber „Beratungsbedarf“ anmeldete, wurde der Punkt vertagt: Ein Beschluss sollte in der Sitzung des Stadtrats gefasst werden. Doch dazu ist es am Donnerstagabend zur Überraschung vieler Ratsleute nicht gekommen.