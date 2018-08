Ira Leifgen unterstützt als neue Referentin Bürgermeister Klaus Krützens Büro

Grevenbroich Privat setzt die neue Referentin aus dem Büro des Bürgermeisters auf entspannende Momente als Kontrapunkte zu ihren neuen Aufgaben.

„Wir sind seit Jahren gut miteinander bekannt“, beschreibt sie „gegenseitiges Vertrauen“ und dass „das offene Wort“ gepflegt werde, „beides wichtig in unseren Positionen“. Als Klaus Krützen also mit der Job-Offerte auf sie zu kam, hat sie nicht lange gezögert: „Das hat 100-prozentig für mich gepasst.“ Und obwohl alles neu und alles anders ist, sitzt Ira Leifgen jetzt im Rathaus. Als „stresserprobt“ und gleichermaßen fit im Umgang mit Zahlen beschreibt sich die Diplom-Verwaltungswirtin, die nach dem Abi 1988 am Pascal-Gymnasium eine Ausbildung im gehobenen Dienst begann. Erste Station war dann das Ausländeramt im Rhein-Kreis Neuss – zu Zeiten der Balkankrise. Allen emotionalen Herausforderungen zum Trotz erinnert sie sich an die Phase als „interessant“. Ging ihr etwas zu sehr an die Nieren, tobte sich die Ex-Basketballerin, die früher bei den „Elephants“ trainierte, beim Sport aus. „Geblieben ist jetzt bloß noch der Gang ins Fitness-Studio“, gibt sie zu. 1994 dann der Berufswechsel in die Liegenschaftsverwaltung der Kämmerei, nach Zertifizierungen zur NKF-Bilanzbuchhalterin sowie der NKF-Multiplikatorin begann sie, andere in der Materie zu schulen. Auch in Tarif- und Personalrecht ist sie fit, schließlich wurde sie vor neun Jahren zur Gesamtvorsitzenden des Personalrats gewählt.