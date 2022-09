Investor reagiert auf Kritik der SPD : „Öko-Garagenhof“ in Grevenbroich soll E-Mobilität für alle ermöglichen

So sollte der Garagenhof an der Nordstraße einmal aussehen. Foto: Future Construct

Grevenbroich Seit Monaten gibt es Streit um den geplanten „Öko-Garagenhof“ für das Grundstück an der Kames-Halle. Der Investor ärgert sich momentan vor allem über Aussagen aus Reihen der Grevenbroicher SPD.

Der Grevenbroicher Investor Frank Gazon, der gemeinsam mit einem bayerischen Unternehmen einen „Öko-Garagenhof“ an der Kames-Maschinenhalle bauen will, ärgert sich über Äußerungen des Grevenbroicher SPD-Fraktionschefs Daniel Rinkert. Rinkert hatte in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses gesagt, dass besagter Garagenhof Kostenpflichtiger Inhalt E-Mobilität „für Besserverdiener“ ermögliche , da man eine Garage mieten müsse, um Strom tanken zu können. „Das ist eine Verdrehung der Tatsachen“, kontert Frank Gazon, denn: Teil der Planungen sei auch eine öffentliche Stromtankstelle. „Wir kombinieren ein wirtschaftliches Interesse mit Nachhaltigkeit.“

Seit Monaten gibt es Streit wegen des Bauvorhabens, dem die Stadt mit einer Veränderungssperre für die Brache an der Nordstraße einen Riegel vorgeschoben hat. Doch die Sperre ist nicht unendlich verlängerbar. Deshalb soll sie nun durch einen neuen Bebauungsplan „abgelöst“ werden. In dem Plan soll verankert werden, dass dort kein Garagenhof entstehen darf. Ziel der Verwaltung und (mehrheitlich) der Ratsleute ist, dass die Fläche für Gewerbe vorgehalten wird, das neue Arbeitsplätze in der Stadt schafft. Diesen Donnerstag steht das Thema im Stadtrat zur Diskussion. Dass die Politik dem neuen Bebauungsplan zustimmt, gilt nach dem Beschluss im jüngsten Planungsausschuss als Formsache. Dabei ist zurzeit am Oberverwaltungsgericht in Münster ein Verfahren anhängig: Gazon hatte gegen die Veränderungssperre geklagt. Verhandlungstag ist der 20. September.