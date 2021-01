Verkehr in Grevenbroich : Mobilitäts-Initiative der CDU: Rathaus soll Landesmittel nutzen

Verkehr in Grevenbroich

Grevenbroich Das Carsharing-Auto ist längst abgezogen, das Busnetz völlig veraltet: Mobilität ist ein Grevenbroicher Stiefkind. Nun appelliert die CDU an Bürgermeister und Verwaltung: Nutzt Landesmittel!

„Die Vielfalt, Qualität, Verlässlichkeit und Flexibilität von Mobilitätsangeboten in Grevenbroich soll steigen.“ Mit dieser Forderung will der CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Kaiser den Bürgermeister und die Verwaltung wachrütteln. Die CDU verbindet ihre neue Mobilitätsinitiative mit diesem Hinweis: Grevenbroich soll sich am landesweiten Wettbewerb „Mobil NRW“ beteiligen. Wer dort zukunftsfähige Projekte vorschlägt, kann Landesmittel für Carsharing, Mietfahrräder und weitere Mobilitätsprojekte bekommen.