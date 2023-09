Inflation vor 100 Jahren in Grevenbroich Als ein Butterbrot eine Billion Mark kostete

Mit 7,9 Prozent war die Inflationsrate im Jahr 2022 so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr: Aber da ist sie wieder – die Angst vor der Inflation, die inzwischen 100 Jahre alt ist, aber immer noch in den Köpfen vieler herumspukt. Denn vor genau einem Jahrhundert – im Jahr 1923 – fraß die Hyperinflation ganze Existenzen auf. Der Geschichtsverein Grevenbroich hat diese Zeit zum Anlass für einen Vortrag genommen, der das Thema der großen Hyperinflation am Donnerstag, 19. Oktober, in den Mittelpunkt stellen wird.