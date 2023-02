Industrieflächen für Grevenbroich Landes-Experten checken „LEP-Fläche“

Seit Juli 2013 steht fest: In Grevenbroich liegt eine von insgesamt vier sogenannten „Reserveflächen“ in Nordrhein-Westfalen, die sich für industrielle Großvorhaben eignen. Das große Areal zwischen dem Kraftwerk Neurath und der Bundesstraße 59 wurde vor zehn Jahren erstmals in den Landesentwicklungsplan (LEP) aufgenommen. Politiker betrachten diese Fläche seitdem als große Chance für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Grevenbroich und ihrer Nachbargemeinde Rommerskirchen.