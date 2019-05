Bürgermonitor Grevenbroich : Stadt testet Verkehrsberuhigung mit Pollern auf Spielstraße Am Gehöft

Stadt testet Verkehrsberuhigung mit Pollern auf Spielstraße Am Gehöft

Kapellen Per Unterschriftensammlung baten 44 von 47 Anwohnern darum, an den Zuständen im Wohngebiet etwas zu ändern.

Über Autofahrer, die sich an kein Tempolimit halten, klagen die Anwohner Am Gehöft. Nach amtlicher Messung sind es etwa 600 Fahrer, die täglich die als Spielstraße deklarierte Zone passieren. „Wir haben Angst um unsere Kinder“, beschreibt Isabell Passarge das, was sie und ihren Nachbarn Sorge bereitet. Entsprechende Beschilderung als Spielstraße stoppte die Raserei nicht, Poller zur Sperrung wurden gefordert.