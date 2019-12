Geschenke für Familien, Kinder und Senioren : In Grevenbroich war schon Bescherung

Grevenbroich Große Spendenfreude in der Stadt ermöglicht kleine Geschenke für Senioren und Kinder aus bedürftigen Familien.

Der Discounter in der Coens-Galerie öffnete am Freitag bereits eine Stunde früher als üblich. Schon um 7 Uhr wurden die Türen geöffnet, damit sechs bedürftige Familien aus Grevenbroich ohne neugierige Blicke ihre Lebensmittel für die Weihnachtstage einpacken konnten. Möglich wurde das durch die dritte Spendenaktion der Grevenbroicherin Jenny Goergens.

Bei der Tafel war bereits am Mittwoch Nachmittag Bescherung: Insgesamt 243 Kinder aus bedürftigen Familien holten an der Merkatorstraße ihre Geschenkpakete ab, die aber erst am Heiligen Abend geöffnet werden dürfen. Die Päckchen waren von Grevenbroichern geschnürt worden, die sich an der Tannenbaum-Aktion beteiligten und kleine Wünsche von bis zu 14 Jahre alten Kinder erfüllten. „In diesem Jahr war vor allem Spielzeug gefragt – von Playmobil bis zur Puppenstube“, schildert Wolfgang Norf.