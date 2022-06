Ab sofort nutzbar : Ansturm auf den Bahnhof blieb aus

Kein großer Ansturm am Grevenbroicher Bahnhof am Mittwoch, jedoch viele interessierte Kunden an den Verkaufsstellen. Foto: D. Staniek Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Viele Leute zeigen Interesse am neuen 9-Euro-Ticket, doch der große Ansturm blieb in Grevenbroich aus. Manche zeigen noch Verunsicherung über den Geltungsbereich des Tickets.

Schon im Vorverkauf sind mehr als sieben Millionen der neuen günstigen Tickets deutschlandweit verkauft worden, davon 600.000 im VRR-Gebiet. Am Mittwoch konnten Fahrgäste es zum ersten Mal nutzen. Auch in Grevenbroich kauften viele Kunden am Bahnhof an den vergangenen Tagen und am Starttag noch ihr Ticket. Ein Ansturm ist aber am Morgen wie auch am Nachmittag nicht zu beobachten. Die Pendlerzüge der RB 39 sind zu den Stoßzeiten, wie aber auch üblich, gut gefüllt. Eine Mitarbeiterin der „DB Sicherheit“ berichtet: „Gestern habe ich den Leuten am Automaten geholfen und zehn Tickets rausgegeben.“ Auch musste sie zwei Neu-Bahnkunden helfen: „Die fuhren das erste Mal Bahn und wollten das mal ausprobieren.“