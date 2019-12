Beizjagd in Grevenbroich : Ein Habicht jagt die Elsbachtal-Kaninchen

Grevenbroich Die Jagdgenossenschaft stellt den Erhalt des Wildbestandes im Elsbachtal sicher. Als Alternative zum Jagdgewehr nutzen sie die sogenannte Beizjagd, bei der Jäger, Jagdhund und Greifvogel zusammenarbeiten.

In dem Land-Art-Projekt „Entwicklungsfelder“ im Elsbachtal entwickelt sich aktuell vor allem eines: die freie Natur. Die Flora sprießt wild, die Gräser sind kniehoch und bieten ein optimales Versteck für Wildtiere. In die Hügel graben Kaninchen ihre Bauten, finden Schutz und gebären dort den Nachwuchs. Potentiell ist das Gebiet eine Brutstätte für eine große Kaninchenpopulation. Dagegen wirkt allerdings die Jagdgenossenschaft. Zu ihren Aufgaben gehört der Erhalt eines gesunden Wildbestandes.

Der Jagdpächter des 640 Hektar großen Reviers um das Elsbachtal, das Elsen, Elfgen, Laach und Frimmersdorf-West umfasst, ist Peter Wingerath. Gemeinsam mit weiteren Jägern hält er den Wildtierbestand im Blick, verhindert Überpopulation wie Überjagung. Bei der Jagdpacht gilt das Verursacherprinzip: Für wirtschaftliche Schäden, beispielsweise an landwirtschaftlichen Flächen, muss der Pächter zahlen. Große Kaninchenpopulationen etwa können enorme Fraßschäden auf Feldern verursachen oder mit ihren Bauten große Gebiete unterhöhlen und so beschädigen. Beides halte sich in dem Revier in Grenzen, berichtet Wingerath. Grund hierfür sei die gezielte Bejagung des Wildes.