Aktuelle Studie : In Grevenbroich fehlen fast 2000 Wohnungen

In Grevenbroich fehlen nicht nur barrierefreie und bezahlbare Wohnungen. Auch der Eigenheimmarkt ist angespannt. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Die Stadt muss beim Wohnungsbau tüchtig nachlegen. Das belegt eine aktuelle Studie. Angesichts von Protesten gegen Neubaugebiete appelliert Bürgermeister Klaus Krützen: „Der Wohnraumbedarf muss endlich als Gemeinschaftsaufgabe begriffen werden.“

Der Bedarf an Wohnungen hat sich in Grevenbroich weiter erhöht. Nach einer neuen, vom Rhein-Kreis Neuss in Auftrag gegebenen Studie müssen in der Stadt bis zum Jahr 2040 fast 2000 neue Wohnungen gebaut werden.

Neben dem Strukturwandel ist der Wohnungsbau daher „eine der größten Herausforderungen der Zwanzigerjahre“, sagt Bürgermeister Klaus Krützen. Das belegen die Ergebnisse der Fortschreibung der Wohnungsbedarfs-Analyse für den Rhein-Kreis, die vom Institut für Wohnungswesen und Immobilienwirtschaft (InWis) erstellt wurde. Nach einer Bestandsaufnahme gab es 2019 in Grevenbroich 30.495 Wohnungen, davon 42,3 Prozent in Mehrfamilienhäusern. Die Wohnbedarfs-Analyse kommt zu dem Schluss, dass im Zeitraum von 2019 bis 2039 ein zusätzlicher Wohnungsbedarf von 1978 Wohnungen besteht, darunter 1060 Eigentums- und 918 Mietwohnungen.

Der Mietwohnungsmarkt in Grevenbroich wird von den Experten als angespannt beschrieben. Sie beurteilen die Wohnungsnachfrage als hoch bis sehr hoch, wobei der Fokus nicht nur auf kleinen Wohnungen bis zu 50 Quadratmetern, sondern auch bei mittelgroßen Wohnungen zwischen 80 und 95 Quadratmetern liegt. Auch fehlen barrierefreie und bezahlbare Wohnungen; der Eigenheimmarkt ist ebenso angespannt. Bis 2040 werden zudem etwa 68 Prozent des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes aus der Mietpreisbindung fallen. Die Versorgungssituation für einkommensschwache Haushalte werde sich deutlich verschärfen, wenn nicht gegengesteuert wird, so Krützen.

„Die Ergebnisse der Wohnungsbedarfs-Analyse bestärken uns in dem Vorhaben, den Neubau von Wohnungen weiter voranzutreiben“, sagt der Bürgermeister. Wohnen dürfe nicht zum Luxus werden. Daher sei es wichtig, dass Verwaltung und Politik gemeinsam dafür Sorge tragen, in Zukunft bezahlbaren Wohnraum anbieten zu können. „Dabei geht es noch nicht mal so sehr um Menschen, die aus den Großstädten zu uns kommen, sondern vor allem um den Bedarf aus der Stadt selbst heraus“, betont Krützen. „Die Personen, die etwa bei der Stadtentwicklungsgesellschaft auf den Wartelisten für ein Baugrundstück stehen, haben zu einem großen Teil ihren Wohnsitz in Grevenbroich. Es sind viele junge Leute in der Familiengründungsphase, denen die Wohnung zu klein wird.“

Krützen erhofft sich zudem mehr Solidarität, denn: „Bei wirklich jeder Fläche, die wir der Politik zur Bebauung vorschlagen, entsteht Protest.“ Zwar gebe es immer wieder gute Gründe dafür, dass dieses oder jenes Areal nicht bebaut werden soll, „aber wenn man jedem Protest folgt, wird nichts mehr gebaut“, meint der Bürgermeister. Deshalb komme es darauf an, in der Abwägung die Interessen der Anlieger mit dem Wohnraumbedarf in Einklang zu bringen und Kompromisse zu finden. „Die Ergebnisse der Studie zeigen deutlich, dass wir Baugebiete nicht ohne Grund ausweisen“, sagt Krützen. Er hoffe daher, dass die Deckung des Wohnraumbedarfs „endlich als gemeinsame Aufgabe begriffen wird“.

(NGZ)