Flüchtlinge erzählen von ihrem Schicksal In Grevenbroich eine zweite Heimat gefunden

Zu den „Starthelfern“ zählen Sabine Rosenthal-Aussem, Cecilia Schwab und Ulrike Oberbach. „Unsere Initiative hat sich schon 2015 gegründet. Als der Krieg in der Ukraine begann und eine neue Flüchtlingswelle drohte, haben wir uns neu formiert, um den Geflüchteten in den städtischen Einrichtungen sinnvoll zu helfen“, fasst Ulrike Oberbach die Vorgeschichte zusammen. Im Gespräch überlassen sie die Bühne den Menschen, die in Deutschland trotz mancher Anfeindung und eines Wusts an Bürokratie nicht nur eine Zuflucht, sondern auch Arbeit fanden.