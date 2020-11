Der besondere Trend : Mehr Trauungen im November

Grevenbroich Trotz des coronabedingten Teil-Lockdowns hat das Standesamt gut zu tun.

Ein Anruf beim in der Villa Krüppel untergebrachten Standesamt sorgt für gute Laune. Das liegt ganz stark an Alexandra Körlin, die als stellvertretende Fachdienstleiterin mit einem strahlenden Lächeln zu verkünden weiß: „Es wird geheiratet.“ Trotz der mit dem für fast alle so belastenden Teil-Lockdown verbundenen Kontaktbeschränkungen – die Menschen in der Schlossstadt trauen sich: „Wir hatten in diesem Monat bis jetzt schon mehr Eheschließungen als im gesamten November des vergangenen Jahres“, sagt die Standesbeamtin aus Leidenschaft. In Zahlen ausgegdrückt: „2019 waren es 18, jetzt werden es wohl 30 werden.“