Kunst in der Innenstadt : „Revival“ für Grevenbroicher Kunst-Schaufenster geplant

Grevenbroich Die Aktion war im Advent gut angekommen – bei Künstlern und Einzelhändlern in der Grevenbroicher Innenstadt. Für wann die Initiatorin eine Wiederholung in Aussicht stellt.

Nach der erfolgreich verlaufenen Aktion im Dezember sollen auch in diesem Jahr Grevenbroicher Künstler ihre Werke in Schaufenstern der Innenstadt ausstellen. Das erklärte nun Initiatorin Ulrike Oberbach. Demnach ist eine Wiederholung für den Sommer geplant, konkret für den Monat Juni. Allerdings: „Größer und besser“, wie Oberbach sagt. Ihr Ziel ist es, noch mehr Künstler und noch mehr Einzelhändler für die Aktion zu gewinnen. In der Adventszeit hatten 30 Kunstschaffende ihre Werke in Schaufenstern gezeigt, darunter Gemälde und Skulpturen.