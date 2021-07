Biontech-Vakzin ohne Termin : Rhein-Kreis startet am Mittwoch Impf-Aktion im Montanushof

Bürger können sich am Mittwoch in Grevenbroich ohne Termin impfen lassen. Foto: dpa/Helmut Fricke

Grevenbroich Eine vorherige Terminabsprache ist nicht nötig. Verimpft werden soll der Stoff von Biontech/Pfizer. Möglich sind auch Zweitimpfungen. Was Grevenbroicher jetzt wissen müssen.

Der Rhein-Kreis Neuss startet am kommenden Mittwoch, 21. Juli, ein mobiles Impf-Angebot in Grevenbroich. Mit Unterstützung der Stadt wird in der Zeit von 9 bis 14 Uhr im ehemaligen Reformhaus im Montanushof (Eingang Ostwall) geimpft. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Impfberechtigt sind alle Menschen ab 16 Jahren mit Wohnsitz in NRW.