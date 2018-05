Grevenbroich: Imkerei: Hobby und Umweltschutz

Grevenbroich Zahl der Hobby-Imker steigt kontinuierlich, vermehrt bei jungen Leuten.

Mit Genuss taucht Josephine Reibiger ihren Finger in die honiggetränkte Wabe. "Ich liebe Honig über alles, ich süße nicht nur Tee, sondern auch Kaffee mit ihm", sagt sie. Nicht nur das ist für die 20-Jährige ein Grund, Imkerin zu werden. "Als ich meinen Bundesfreiwilligendienst im Schneckenhaus absolviert habe, bin ich zum ersten Mal mit der Bienenzucht in Berührung gekommen. Das ist ein Ruhepol, wenn man mit ruhigen und achtsamen Bewegungen am Bienenstock arbeitet und die Aktivitäten des Volkes beobachtet."

Sie ist eine der jungen Teilnehmerinnen am Anfängerkursus, die der Bienenzuchtverein Grevenbroich einmal im Jahr anbietet. Alle vier Wochen trifft sich die Gruppe, um Theorie und Praxis des Imkerns zu lernen und zu erfahren. Dass dieser Kursus bereits zum sechsten Mal in Folge ausgebucht ist, zeigt dem Vorsitzenden Thomas Krauß deutlich: "Imkern liegt wieder voll im Trend, besonders bei jüngeren Menschen. Auch viele Frauen wenden sich der Honigbienenhaltung zu." Er beobachtet, wie die Anzahl der Bienenvölker weltweit seit Jahren kontinuierlich steigt. "Die Berichterstattung in den Medien über den Todeskampf von Bienen hat das Interesse an der Imkerei wieder geweckt. Imker beteiligen sich so unmittelbar vor der eigenen Haustür am Schutz der Natur und Umwelt," betont Thomas Krauß.