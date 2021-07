Aktion im Montanushof Grevenbroich : Alle 100 Sekunden eine Impfung gegen Corona

Ein Mann erhält eine Corona-Schutzimpfung. Foto: dpa/Patrick Pleul

Grevenbroich Die mobile Impfaktion am Mittwoch im Montanushof stieß auf große Resonanz: Viele Bürger nutzten das Angebot ohne Termin, um sich immunisieren zu lassen. Wann es wo weitere mobile Impfangebote in Grevenbroich gibt.

Von Christian Kandzorra

Bei einer fünfstündigen Aktion im Montanushof haben sich am Mittwoch 176 Menschen gegen Corona impfen lassen. Das teilte der Rhein-Kreis Neuss am Mittwochnachmittag auf Anfrage mit. Demnach haben die meisten Bürger vor Ort ihre Erstimpfung erhalten. „Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden“, sagt Kreis-Sprecher Benjamin Josephs. „Für fünf Stunden ist das viel, das entspricht etwa 35 Impfungen pro Stunde.“ Oder anders ausgedrückt: in etwa einer Impfung alle 100 Sekunden.

Die Impfaktion im Montanushof war nach einer ähnlichen Aktion an den Wabenhäusern vor einigen Wochen die zweite in Grevenbroich. Im Montanushof jedoch standen die Impfungen von Beginn an für alle Bürger mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen offen. Sie brauchten sich auch nicht vorher anmelden. Verimpft wurde vor allem das Vakzin von Biontech/Pfizer – auf den Hersteller entfielen 146 Dosen. Darüber hinaus wurden am Mittwoch 30 weitere Dosen des Stoffs von Johsnon & Johnson verimpft.

Der Andrang im Erdgeschoss des Einkaufszentrums am Ostwall war groß, zwischenzeitlich musste das Impfpersonal auf acht Mitarbeiter aufgestockt werden. Gleiches galt für den Impfstoff: Auch hier brauchte es Nachschub, was allerdings keine Besonderheit ist, wie Kreis-Sprecher Josephs erklärte. Wegen der begrenzten Haltbarkeit werde immer nur eine bestimmte Menge Impfstoff vor Ort bereitgehalten.

Für diesen Sonntag, 25. Juli, steht eine weitere Impfaktion in Grevenbroich an, für die man sich ebenfalls nicht anmelden muss: Während des Streetfood-Festivals an der Mietbar (Lilienthalstraße) steht von 12 bis 18 Uhr ein mobiles Impfteam bereit. Verimpft wird dort das Vakzin des Herstellers Johnson & Johnson. Impfberechtigt sind alle Menschen ab 18 Jahren, die ihren Wohnsitz in NRW haben. Für eine vollständige Immunisierung ist eine einmalige Impfung ausreichend – anders als beim Stoff von Biontech, der nach frühestens drei Wochen eine Zweitimpfung erfordert, um einen vollständigen Schutz zu gewährleisten.