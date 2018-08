Im Krankenhaus St. Elisabeth Grevenbroich zeigt Jessica Ebert Aktuelles

Grevenbroich Farbenfrohe Acrylbilder zieren derzeit die Eingangshalle der Rhein-Kreis Neuss Kliniken in Grevenbroich. Noch bis zum 26. August können Besucher und Patienten die Werke der 37 Jahre alten Künstlerin Jessica Ebert aus Wevelinghoven bewundern. In ihrer Ausstellung hat sie eine kleine Vorauswahl aus ihren Lieblingsbildern getroffen.

Vor gut dreieinhalb Jahren erwachte Eberts Leidenschaft zur Malerei, als sie sich eines Tages am Pinsel ausprobierte. „Seitdem kann ich nicht mehr aufhören“, sagt die 37-Jährige heute. Aus den anfänglichen Versuchen ist eine kontinuierliche Beschäftigung geworden, inzwischen hat sie mehr als 200 Kunstwerke geschaffen. Viele ihrer jetzt an St. Elisabeth gezeigten Ideen basieren auf unterschiedlichen Maltechniken: „So verschaffe ich meinen Werken mehr Abwechslung“.

In regelmäßigen Abständen stellt Jessica Ebert das, was sie an der Leinwand erarbeitet hat, in der umliegenden Umgebung aus. „Ich freue mich über jede Möglichkeit, meine Bilder zu präsentieren“, sagt sie nicht ohne Stolz. Interessenten haben dann auch die Gelegenheit, ihre Acrylkunstwerke zu kaufen.