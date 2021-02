Polizei im Einsatz : Gefälschte Dokumente der Polizei vorgezeigt

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Bundespolizei deckte im Bahnhof in Grevenbroich eine Urkundenfälschung auf

Grevenbroich Wegen Urkundenfälschung wurde die Polizei jetzt in Grevenbroich aktiv. Einen 36 Jahre alten Mann kontrollierten Bundespolizisten am Donnerstag Abend gegen 22.40 Uhr im Grevenbroicher Bahnhof. Als die Uniformierten die von ihm präsentierten Ausweise in der Hand hielten stellten sie schnell fest, dass es sich bei den Karten um eine Fälschung handeln muss.

(NGZ) Eine Abfrage im polizeilichen System bestätigte den Verdacht. Der Mann hatte sich laut Polizei mit einer gefälschten slowenischen ID-Karte und einem ebenfalls gefälschten slowenischen Führerschein ausgewiesen.

Der Ausweis sowie der Führerschein wurden beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wegen der Urkundenfälschung wurde daraufhin eingeleitet.