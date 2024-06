Grevenbroich bereit für IGA 2037 Politiker hoffen auf einen neuen „Gartenschau-Schub“

Ende Mai Kostenpflichtiger Inhalt hatten Politiker in Grevenbroich auch Kritik geäußert – konkret in Bezug darauf, dass sich auf der der Stadt zugewandten Restsee-Seite touristisch kaum etwas abspielen soll. So hatte Bürgermeister Klaus Krützen die Sorge geäußert, dass ein am Ufer geplantes Biotop als eine Art Barriere zum See wahrgenommen werden könnte. SPD-Fraktionschef Daniel Rinkert hatte unter diesen Voraussetzungen gar die finanzielle Unterstützung der IGA seitens Grevenbroich in Frage gestellt. CDU-Fraktionschef Wolfgang Kaiser hatte erklärt, dass Grevenbroich als (wenn auch kleinerer) Partner im Zweckverband nicht stiefmütterlich behandelt werden dürfe.