Zweckverband Landfolge Garzweiler lädt ein Ideen zum Tagebau-See werden in Planungswerkstatt gesammelt

In zehn Jahren soll der Tagebau Garzweiler geflutet werden: Dann soll da, wo über Jahrzehnte hinweg Braunkohle gefördert wurde, eine der größten Seen des Landes entstehen. Schon jetzt werden dafür Ideen gesammelt – auch die von Bürgern aus den umliegenden Kommunen. Der Zweckverband Landfolge Garzweiler lädt nun zu einer „Planungswerkstatt“ in die Erkelenzer Stadthalle. Eingeladen sind auch Grevenbroicher und Jüchener. Dabei soll Fragen etwa nach der künftigen Nutzung des Sees und der Ufer und des Umfelds nachgegangen werden. Gefragt werden Bürger auch, welche Wege ihrer Meinung nach zum See führen sollten – und wo Platz für Natur, neues Wohnen und Gewerbe entstehen soll.